Власти Москвы пообещали проводить рейды по ночным заведениям

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя департамента торговли и услуг Алексея Немерюка. По его словам, в случае если указ мэра столицы о запрете на работу в ночные часы не будет соблюдаться, предусмотрен штраф. Его размер он не уточнил.

Ранее мэр Сергей Собянин объявил о новых ограничениях, связанных с коронавирусом. В частности, ночным заведениям — ресторанам, кафе, барам, клубам, караоке, боулингам и дискотекам — запрещено обслуживать посетителей с 23:00 до 6:00. Указ вступает в силу с 13 ноября, меры продлятся до 15 января.