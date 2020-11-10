На Белорусской атомной электростанции приостановили поставку энергии спустя лишь несколько дней после запуска

В Минске уверяют, что это плановые действия.

Происходящее на Белорусской АЭС в государственном производственном объединении «Белэнерго» объясняют доводкой и наладкой оборудования. В частности, утверждается, что по принятой программе мощность турбогенератора может снижаться вплоть до нулевой. Все технологические системы на энергоблоке работают в штатном режиме, подчеркнули в подведомственной властям структуре.

Между тем в республиканском МЧС агентству «Интерфакс» сообщили, что на Белорусской АЭС меняют вышедшее из строя оборудование. Правда, оно даже не стоит на учете по ядерной безопасности, утверждают в ведомстве.

Накануне в министерстве энергетики Белоруссии сообщали о выявлении необходимости замены отдельного измерительного оборудования. Причины, по которым необходимо провести работы, не уточнялись. Однако источники белорусского интернет-издания Tut.by утверждают, что на самом деле на АЭС взорвались несколько трансформаторов напряжения. По словам собеседников, радиационной опасности эта авария не несет, но выработка энергии в ближайшее время невозможна. Официально эту версию в Минске не подтверждают.

Белорусская атомная электростанция была открыта с участием президента страны Александра Лукашенко в субботу. Незадолго до этого АЭС стала подавать электричество в белорусскую энергетическую систему.