Муниципальный депутат Илья Яшин отсудил 100 тысяч рублей у «Федерального агентства новостей», подконтрольного бизнесмену Евгению Пригожину. Суд доказал факт клеветы в адрес оппозиционера, это можно считать успехом. Об этом сам Илья Яшин рассказал на своем YouTube-канале. Илья Яшин добавил, что намерен продолжать практику по законному наказанию недоброжелателей за клевету и оскорбления.