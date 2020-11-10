Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых ограничений из-за коронавируса

Так, студенты столичных вузов и колледжей переводятся на дистанционное обучение. Транспортные карты учащихся будут временно заблокированы. Помимо этого власти запретили заведениям общественного питания и клубам обслуживать посетителей с 23:00 до 6:00. При этом они могут торговать навынос и в режиме доставки. Также временно будет приостановлено проведение культурных, развлекательных и просветительских мероприятий со зрителями, кроме тех, что организуют городские власти. Спортивные мероприятия со зрителями возможны только после согласования. В театрах, кинотеатрах и концертных залах ограничат максимальное число зрителей — не более 25% от общей вместимости зала. Кроме того, будет приостановлена работа детских лагерей дневного пребывания и детских развлекательных центров, которые расположены в зданиях. Власти Москвы отметили, что развлекательные мероприятия для детей разрешены на открытом воздухе. Ограничения будут действовать в течение двух месяцев — с 13 ноября до 15 января.

Новые ограничения в Москве продиктованы не только необходимостью, но также удовлетворяют политические интересы администрации города. Такое мнение «Эху» высказал независимый политолог Дмитрий Орешкин. В Москве действительно плохая ситуация с заболеваемостью, и необходимость введения новых мер очевидна, добавил Дмитрий Орешкин.