Духовное управление мусульман России запретило браки с иноверцами

Это следует из богословского заключения, вынесенного организацией. В документе отмечено, что «межконфессиональные браки недопустимы и возможны лишь в определенных единичных случаях по решению местного муфтия». Только он, по словам представителей управления, может разрешить ситуацию, приняв во внимание все обстоятельства конкретного случая. В брак с мусульманином, согласно документу, может вступить только та немусульманка, которая выражает готовность следовать предписаниям Корана. В духовном управлении убеждены, что такое условие необходимо, поскольку двух близких людей должны связывать единые жизненные ценности для прочности союза.