Активиста, устроившего акцию с крестом у здания ФСБ, просят привлечь к ответственности за оскорбление чувств верующих

Активиста Павла Крисевича, устроившего акцию с крестом у здания ФСБ, попросили привлечь к ответственности за оскорбление чувств верующих. Обращение направил в МВД, Следственный комитет и прокуратуру Международный фонд славянской письменности и культуры. Сообщение об этом опубликовано на сайте организации. Генеральный директор фонда Александр Бочкарев пояснил интернет-изданию «МБХ медиа», что не стоит применять христианскую символику именно в таком действии. По его мнению, для проявления недовольства есть другие формы, зачем трогать святыни.

Акционист Павел Крисевич устроил акцию 5 ноября на Лубянской площади в поддержку политзаключенных. Он установил там крест, на котором повис в образе Иисуса Христа, и зажжен символичный костер из дел политзаключенных. Активиста задержали и арестовали на 15 суток за неповиновение полиции.

