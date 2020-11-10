РБК сообщает о намерении столичных властей отменить новогодние гуляния, рождественские базары и фестивали

Об этом сообщили источники в столичном правительстве.



В случае введения таких ограничений ресторанный бизнес может лишиться большей части заработка. Такое мнение в эфире РБК высказала эксперт московского отделения «Опоры России» Светлана Петрапольская. По мнению Светланы Петрапольской, если в столице введут более жесткие ограничения, то на господдержку отрасли общепита рассчитывать не стоит.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении новых ограничений из-за коронавируса с 13 ноября до 15 января. Они, в частности, предусматривают закрытие развлекательных заведений и общепита с 23.00 до 6.00. Приостановку проведения культурных, развлекательных и просветительских мероприятий со зрителями. Ограничение зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах 25% общей вместимости зала. Перевод студентов вузов и колледжей на дистанционное обучение.