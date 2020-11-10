Российские миротворцы перебрасываются в Нагорный Карабах

Это предусмотрено договоренностями, достигнутыми руководителями России, Армении и Азербайджана. Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Стороны остаются на занятых территориях и обменяются военнопленными.



Президент Азербайджана Ильхам Алиев расценивает произошедшее как капитуляцию Армении. Премьер Армении Никол Пашинян признал соглашением болезненным для себя и для народа его страны, он говорит, что у него не было другого выхода. Пашинян подчеркнул, что для предотвращения войны должен был отдать пять районов вокруг Нагорно-Карабахской республики.

Никол Пашинян вряд ли сможет удержаться на своем посту после подписания мирного соглашение. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал политолог, эксперт по странам СНГ Аркадий Дубнов. Он при этом отметил, что это не означает, что политическая карьера Пашиняна окончена. Дубнов также заметил, что Армения могла бы полностью лишиться Нагорного Карабаха, если бы не это соглашение.