Владимир Путин заявил, что Россия выступает против политизации связанных с коронавирусом вопросов, включая создание вакцины. На саммите Шанхайской организации сотрудничества он подчеркнул, что в России уже есть две зарегистрированные вакцины, и согласно данным исследований они безопасны и эффективны.

Путин пообещал, что вскоре будет зарегистрирована и третья вакцина.

Еврокомиссия завтра намерена утвердить контракт с германской компанией BioNTech и ее американским партнером Пфайзер о закупке 300 миллионов доз вакцины от коронавируса. Затем документ будет направлен правительствам стран-членов ЕС.

Накануне были опубликованы результаты третьей фазы испытаний нового препарата. Утверждается, что риск заразиться коронавирусом при применении этой вакцины более чем на 90% ниже, чем без прививки.

Новая американо-немецкая вакцина внушает доверие молекулярному биологу и журналисту Ирине Якутенко. Якутенко отметила, что новую вакцину так активно обсуждают еще и потому, что это фактически первое глубокое исследование, показавшее хорошие результаты.