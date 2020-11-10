Новые ограничения с пятницы вводятся в Москве из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

Они, в том числе предусматривают закрытие в ночное время баров и ресторанов и запрет культурных мероприятий.

Студентам вузов и колледжей Москвы до 15 января придется учиться дистанционно. Заведения общественного питания в ночное время не обслужат посетителей, будут закрыты ночные клубы. При этом торговля на вынос и доставка курьерами готовых блюд разрешена. С 11-ти вечера и до 6-ти утра должны прекратить работу караоке, боулинги, дискотеки и другие развлекательные заведения, говорится в указе мэра Москвы. Сергей Собянин допустил что ситуация с коронавирусом в городе в ближайшие недели может стать хуже. В столице ограничат численность зрителей в театрах, кинотеатрах, концертных залах – посетителей не должно быть больше четверти от общей вместимости зала. Досуговые и развлекательные мероприятия два месяца проводить не будут. Выставки, лекции, тренинги с пятницы перейдут в режим онлайн. Из указа Сергея Собянина также следует, что спортивные мероприятия со зрителями придется будет согласовывать с мэрией. Работу также приостановят детские развлекательные центры и лагеря дневного пребывания. Мероприятия для детей возможны только на открытом воздухе.

Накануне коронавирус в столице за сутки выявили у почти шести тысяч девятисот заражённых — это максимум с начала пандемии. Сегодня в Москве почти на 900 заболевших меньше. Более семи тысяч инфицированных за все время эпидемии в нашем городе скончались.