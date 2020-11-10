Виталий Савельев утвержден в должности министра транспорта, Александр Козлов министра природных ресурсов, Ирек Файзуллин – министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а Николай Шульгинов — министра энергетики.
Также нижняя палата парламента одобрила назначение Александра Новака на должность вице-премьера
Госдума сегодня утвердила кандидатуры министров, предложенные премьером Михаилом Мишустиным
Виталий Савельев утвержден в должности министра транспорта, Александр Козлов министра природных ресурсов, Ирек Файзуллин – министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а Николай Шульгинов — министра энергетики.