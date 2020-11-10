Госдума сегодня утвердила кандидатуры министров, предложенные премьером Михаилом Мишустиным

Виталий Савельев утвержден в должности министра транспорта, Александр Козлов министра природных ресурсов, Ирек Файзуллин – министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а Николай Шульгинов — министра энергетики.

Также нижняя палата парламента одобрила назначение Александра Новака на должность вице-премьера