В Москве началась онлайн-церемония вручения театральной премии «Золотая маска»

Министр культуры Ольга Любимова отметила, что театрам, несмотря на пандемию, удалось не прерывать диалог со зрителем, а наоборот, сплотиться и предложить новые форматы.

Названы первые лауреаты премии. В номинации «оперетта. Мюзикл» победила постановка пермского Театра-Театра «Винил».