Министр культуры Ольга Любимова отметила, что театрам, несмотря на пандемию, удалось не прерывать диалог со зрителем, а наоборот, сплотиться и предложить новые форматы.
Названы первые лауреаты премии. В номинации «оперетта. Мюзикл» победила постановка пермского Театра-Театра «Винил».
В Москве началась онлайн-церемония вручения театральной премии «Золотая маска»
Министр культуры Ольга Любимова отметила, что театрам, несмотря на пандемию, удалось не прерывать диалог со зрителем, а наоборот, сплотиться и предложить новые форматы.