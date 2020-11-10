Московские власти признали, что ситуация с коронавирусом в городе в ближайшее время будет ухудшаться. В связи с этим вводятся новые ограничения.

Согласно указу Сергея Собянина, с 13 ноября по 15 января на дистанционную форму обучения переводятся студенты вузов и колледжей. Заведения общепита , ночные клубы и другие развлекательные заведения не смогут работать с 23 часов до 06 утра. Вводится запрет на посещение культурных, выставочных, просветительских мероприятий за исключением официальных, которые организуются органами власти.