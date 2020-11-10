Госкорпорация «Роскосмос» открыла на сайте страницу с песнями своего гендиректора Дмитрия Рогозина

К некоторым он написал стихи.

«Над Россией», «Рвём небо мы в клочья», «Над землей летит корабль», «Танцы в небе» — тексты Дмитрия Рогозина проникнуты патриотизмом и космической тематикой. Композиции размещены в разделе «Песни о космосе». послушать их можно онлайн, правда стоит отметить, что некоторые композиции на сайте ведомства загружаются не сразу, на это может уйти несколько минут. Поэтому желающим услышать, что хочет донести до слушателей Рогозин, придётся набраться терпения. Композиции также можно скачать и даже посмотреть клипы на песни Рогозина на портале youtube. Всего на сайте размещено 12 песен в разных стилях — баллады, поп и даже рок, пять из них принадлежат авторству главы Роскосмоса, текст ещё одной написала его жена. Самым известным исполнителем песен на стихи Рогозина стал лидер группы Любэ Николай Расторгуев. Он спел песню «Над Россией». Есть и тексты с довольно резкой лирикой. «Ждите черти. Русские идут» — нет, это не лозунги с акции националистов «Русский марш», к которому в середине нулевых Рогозин имел отношение. Это всего лишь фраза из песни «Танцы в небе», сочиненной главой Роскосмоса. Она о воздушной поддержке России сирийского правительства Башара Асада.

Будет ли пополняться раздел «Песни о космосе» не сообщается.