Россия задействует не менее 22 транспортных самолетов для переброски миротворцев в Нагорный Карабах

Как утверждают в Министерстве обороны, основу российского контингента составят подразделения 15-й Отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

Для управления миротворческой операцией в Степанакерте развертывается командование российских миротворческих сил.

Накануне Владимир путин, а также президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Воюющие стороны остаются на занятых позициях.

Несмотря на 102 статью Конституции, в которой говорится, что решение вопроса об использовании Вооруженных Сил за пределами территории РФ относится к ведению Совета Федерации, есть ситуации, когда президент может принимать решение единолично. Об этом «Эху Москвы» рассказал председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев. Он добавил, что это право регламентировано двумя постановлениями Совета Федераций.

Косачев отметил, что отправка миротворцев в Нагорный Карабах с правовой точки абсолютно законна