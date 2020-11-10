Московский общепит по ночам будут закрывать для посетителей, а студентов переведут на дистанционную форму обучения

Эти и другие меры власти столицы вводят из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Новые ограничения начнут действовать с этой пятницы и продлятся два месяца до середины января.

Барам, ресторанам, кафе, ночным клубам и другим развлекательным заведениям запретят принимать посетителей в ночное время. Но предприятия смогут готовить блюда на вынос.

Ужесточенные меры коснутся театров, кино и концертных площадок. Залы разрешено заполнять не больше чем на четверть.

Тем же указом Сергей Собянин приостанавливает проведение культурных, выставочных, досуговых, развлекательных мероприятий с участием зрителей. Исключения сделано для официальных мероприятий, которые проводят сами власти. Учреждениям в качестве замены предлагается переходить в онлайн формат.

Студенты ВУЗов и колледжей на те же два месяца переводятся на дистанционный режим учебы. Их транспортные карты заблокируют.

Существенные ограничения затронут детский досуг. Детские развлекательные центры, детские комнаты в торговых комплексах и детских уголки в заведениях общепита также должны прекратить работу.

Собянин признал, что новые ограничения – это неприятные, но вынужденная мера. Власти надеются тем самым спасти здоровья и жизни тысяч москвичей.