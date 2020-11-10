В Москве вводятся новые дополнительные ограничения на два месяца, чтобы снизить уровень заболеваемости COVID-19. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Студенты московских вузов и колледжей переходят на дистанционную форму обучения с 13 ноября до 15 января 2021 года, их транспортные карты будут временно заблокированы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

Школьникам и студентам, переведенным на дистанционку, рекомендуется соблюдать домашний режим, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге. «Школьникам и студентам, переведенным на дистанционную форму обучения, рекомендуется соблюдать домашний режим и свести к минимуму поездки по городу», — написал Собянин.

Также в Москве из-за распространения коронавируса с 23.00 до шести утра приостанавливается оказание гражданам услуг общественного питания, говорится в указе мэра столицы Сергея Собянина.

Власти Москвы в связи с распространением коронавируса временно приостановят работу детских лагерей дневного пребывания и детских комнат в торгово-развлекательных центрах (ТРЦ) с 13 ноября до 15 января.

Проведение массовых спортивных мероприятий с участием зрителей разрешается только при условии согласования с властями, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.