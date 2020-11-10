Собянин: Максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах, концертных залах не должно превышать 25% вместимости

Максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах не должно превышать 25% общей вместимости зала. Об этом заявил Сергей Собянин. «В ближайшие недели ожидаем дальнейшего ухудшения ситуации по заболеваемости коронавирусом в Москве», — заявил он.