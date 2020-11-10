«Локдаун» по версии британского словаря Collins стал словом года

Британский словарь Collins Dictionary назвал «локдаун» словом 2020 года.

В Collins указали, что под «локдауном» понимают «введение жестких ограничений на поездки, социальное взаимодействие и доступ к общественным местам».

«Локдаун — это то, чего мы больше всего боялись в 2020 году. Это состояние национального застоя, когда практически всЈ, что составляет нормальную общественную жизнь, приостанавливается», — говорится на сайте Collins Dictionary.

Специалисты по лексикографии зарегистрировали более 250 тыс. употребления слова «локдаун» за нынешний год, тогда как годом ранее этот показатель составил 4 тыс.

В ТОП-10 словарь также внес ряд других слов, связанных с пандемией. Среди них «коронавирус», «самоизоляция» и «социальная дистанция».

В прошлом году всемирно известный Collins Dictionary признал словосочетание «климатическая забастовка» выражением года, сообщает «Интерфакс».