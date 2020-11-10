Япония не намерена отказываться от проведения Олимпиады в Токио

Организаторы Игр планируют проведение тестовых соревнований по различным видам спорта уже весной.

В Оргкомитете Олимпиады, перенесенной из-за пандемии коронавируса на 2021 год, заявили, что находятся в тесном диалоге с японским правительством и руководством Токио. И уже с марта будущего года начнут тестировать все олимпийские объекты, причем в соревновательном режиме.



Как отмечают наблюдатели, японские власти вдохновило успешное проведение 8 ноября в Токио турнира по спортивной гимнастике, в котором приняли участие ведущие атлеты из Японии, России, Китая и США. Все участники соревнований еще перед прибытием в Японию находились на двухнедельном карантине, а уже непосредственно в Токио ежедневно сдавали тесты на коронавирус, измеряли температуру и пользовались средствами индивидуальной защиты даже в перерывах между выступлениями на снарядах. Ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом среди спортсменов зафиксировано не было. Добавим, что турнир в японской столице проходил в присутствии зрителей.

Как ожидается, президент МОК Томас Бах должен прибыть в Токио в конце ноября, чтобы обсудить с организаторами вопросы открытия Олимпиады, которое запланировано на 23 июля 2021 года.