Генеральный прокурор США поручил провести по всей стране расследования о возможных нарушениях на президентских выборах, сообщают зарубежные СМИ.

Как сообщает Ассошиейтед пресс, генпрокурор Уильям Барр распорядился провести расследование «только в том случае, если существуют ясные и заслуживающие доверия утверждения о нарушениях», и если они могли повлиять на голосование в том или ином штате». Официально результаты президентских выборов еще не объявлены, напоминает издание, подсчет голосов продолжается, хотя ряд американских СМИ уже спрогнозировали победу кандидата от демократов Джо Байдена. Как сообщает телеканал Эн-би-си Ньюз, на фоне заявления генпрокурора, несколько часов спустя, глава департамента Минюста, который занимается возможными нарушениями закона, допущенными в ходе избирательных кампаний, подал в отставку. В публичном сообщении в ответ на решение генпрокурора, Ричард Пилджер заявил, что благодарит коллег за сотрудничество в течение более чем десяти лет, в том числе за их беспристрастную работу, без учета «давления или интересов» со стороны той или иной политической партии.

Напомним, что Дональд Трамп не признал своего поражения на президентских выборах, пообещав отстаивать свою позицию в суде.