Россия, Армения и Азербайджан договорились о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе

Часть территорий переходит под контроль Баку.

Полное прекращение огня и всех военных действий в зоне конфликта, согласно заявлению, наступило в полночь. Еще до публикации полного текста документа Владимир Путин заявил, что Азербайджан и Армения останавливаются на занимаемых позициях. Власти Карабаха признали потерю контроля, в том числе над стратегически важным городом Шуша. Баку заявили о фактический капитуляции Еревана. Эмоциональное обращение президента Ильхама Алиева к нации и своему оппоненту, армянскому премьеру в сетях называют речью победителя.

Никол Пашинян признал, что Армения оказалась в безвыходном положении, а инициаторам перемирия стала армия. У солдат на передовой не было замены, а гражданские не были готовы полноценно участвовать в боевых действиях.

Договоренность предусматривает возвращение Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов Азербайджану. Стороны конфликта обменяются военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами и телами погибших Экономические и транспортные связи в регионе разблокируются. Лачинский коридор шириной пять километров, который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и не будет затрагивать Шушу, будут контролировать российские миротворцы. Они перебрасываются в регион сроком на пять лет с автоматическим продлением.

Миротворческий контингент в рамках заявления о перемирии предусматривает нахождение в зоне конфликта 2 тысяч военнослужащих из России.

В Армении мирное соглашение по Карабаху называют уступками Азербайджану. В Ереване в ходе беспорядков разгромлено здание правительства. Протестующие называют предателем премьер-министра Никола Пашиняна.

Люди стали стекаться центр Еревана почти сразу после объявления о мирном соглашении. На площади Республики собралось несколько тысяч человек. Параллельно многие автомобили сигналили в знак протеста против решения Пашиняна. Протестующие решили направиться к зданию армянского правительства, где, по данным агентства «Sputnik», слышался ор и свист, а также нецензурная лексика. Люди стали выламывать входные двери.

Демонстрантам удалось ворваться в здание правительства. Они били стекла на первом этаже, громили мебель и технику, в том числе в кабинете Никола Пашиняна.

Протестующие искали премьера и в его резиденции, к которой пришли несколько сотен человек, однако охрана уверяла, что Пашиняна в доме нет. Затем люди решили ворваться в здание парламента. Несколько сотен человек заняли трибуну и депутатские кресла и требовали созыва внеочередного заседания законодательного органа, чтобы отменить решение о перемирии в Карабахе. Об этом намерении говорили и представители оппозиционных фракций, однако им недоставало голосов. Протестующие ждали депутатов к утру, однако они в здание парламента так и не пришли. В результате демонстранты покинули помещения.

Вместе с тем в ходе беспорядков пострадал спикер армянского парламента Арарат Мирзоян. Его выволокли из служебной машины и избили, следует из опубликованных видеозаписей. Некоторое время Мирзоян лежал окровавленный на асфальте. Сейчас он в больнице, Пашинян отметил, что по инциденту уже есть задержанные.

Тем временем Россия приступила к развертыванию миротворцев в Нагорном Карабахе. В регион будет направлено почти две тысячи военнослужащих. Основу миротворческого контингента составят подразделения.

Миротворцы – это особая мотострелковая бригада, созданная в России. Об этом «Эху Москвы» рассказал военный эксперт Александр Гольц.

Он добавил, что среди миротворцев подавляющее большинство военнослужащих — контрактники.

Несмотря на 102 статью Конституции, в которой говорится, что решение вопроса об использовании Вооруженных Сил за пределами территории РФ относится к ведению Совета Федерации, есть ситуации, когда президент может принимать решение единолично. Об этом нам рассказал председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев. Он добавил, что это право регламентировано двумя постановлениями Совета Федераций.

Косачев отметил, что отправка миротворцев в Нагорный Карабах с правовой точки абсолютно законна.