Военный эксперт Александр Гольц рассказал, что из себя представляют российские миротворцы. Как он рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы», миротворцы – это особая мотострелковая бригада, созданная в России.

«В российской армии уже многие годы существует так называемая 15-я миротворческая бригада, которая размещена в Центральном военном округе. Эта бригада родилась из опыта. Россия на рубеже тысячелетия поняла, что миротворческие операции будут одним из основных видом военной деятельности, после событий в Абхазии, Югославии, это решение было естественным. Там военных обучают тому, что должны уметь миротворцы — это создание блокпостов, проверка на блокпостах, взаимоотношения с местным населением, и, конечно, их обучают иностранным языкам», — сказал он.

А.Гольц добавил, что среди миротворцев подавляющее большинство военнослужащих – контрактники.

Ранее главы трех стран России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября. Также в заявлении указано, что в Карабахе будут размещены российские миротворцы.