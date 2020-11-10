Косачев: Для размещения российских миротворцев в Карабахе согласия Совета Федерации не требуется

Для размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе согласия Совета Федерации не требуется. Об этом сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«С точки зрения юридической практики в данном случае согласие СФ не требуется», — сказал К.Косачев.

Глава комитета СФ пояснил, что есть два принципиально важных постановления. Это постановление СФ РФ от 16 декабря 2009 года — «об оперативном использовании формирования Вооруженных Сил РФ за пределами территории России, исходя из интересов РФ, ее граждан, поддержания международного мира, безопасности и с учетом общепризнанных принципов и норм международного права». Также, отметил сенатор, постановление от 30 сентября 2015 года, когда рассматривался вопрос об использовании российского воинского контингента в Сирии.

«И этим постановлением президенту предоставлена возможность принимать соответствующие решения. С нашей точки зрения это постановление СФ дает соответствующие полномочия президенту РФ и именно таким образом должно читаться», — подчеркнул он.

Ранее главы трех стран России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября. Также в заявлении указано, что в Карабахе будут размещены российские миротворцы.