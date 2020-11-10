Суд отправил в следственный изолятор подростка, который пытался убить свою семью

Он останется под стражей до седьмого января.

Шестилетняя девочка, которую пятнадцатилетний Серафим ранил ножом в грудь и шею, начала дышать самостоятельно и пришла в сознание. Об этом сообщил портал «Фонтанка-ру». Напомним, подросток ударил спящего ребёнка ножом, а потом стрелял из травматического пистолета в мать и отца из-за того, что его не устраивал контроль родителей. По словам Серафима, он решил убить членов семьи, потому что ему не давали допоздна гулять на улице, а за опоздания лишали интернета. Задержанному уже предъявили обвинение по статье о покушении на убийство. Тем временем портал «47-ньюз» отмечает, что следственный комитет проверит, как подросток получил травматические оружие. Отец Серафима, капитан ГИБДД Красногвардейского района, должен был хранить пистолет в ящике под замком. Из-за того, что он попал в чужие руки, полицейскому могут предъявить обвинение в халатности.

За попытку убийства нескольких человек подростку грозит до десяти лет колонии. Это максимальное наказание, которое могут дать несовершеннолетнему.