Захарова: Германия отделалась отписками на все запросы России по Навальному

Германия отделалась отписками на все запросы России по возможному отравлению политика, основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Материалы якобы предоставляются кому угодно, кто не участвует вообще никаким образом в этой истории, даже теоретически, но не специализированным органам — таким, как ОЗХО, где все формулы были вымараны. Российской стороне не было предоставлено ровным счетом ничего, что могло быть рассмотрено как некая фактура. То есть все в стиле «highly likely» («с высокой вероятностью»), мол, вы должны поверить нам на слово, что там было химическое отравляющее боевое вещество», — заявила она.

С точки зрения М.Захаровой, если бы эти материалы предоставили российской стороне, «их можно было бы сделать частью той самой досудебной проверки, которая сейчас идет, и соответственно принять остальные процессуальные меры и шаги». «Почему Германия не использует простейший способ разрешить все сомнения? Дайте формулу, дайте материалы, которые вы обнаружили. Если вы не только о них говорите, но и принимаете конкретные решения, в том числе санкционного характера, в отношении целого государства. Что может быть проще — полностью описать вещество, его формулу, результаты анализов и передать это? Наверное, больше вопросов и не будет. По всем этим пунктам Генпрокуратура и сформулировала вопросы, которые в четырех обращениях направила Германии. Мы получили отписку», — подчеркнула представитель МИД.

М.Захарова не считает, что Берлину мешает это сделать некая правовая коллизия. «Когда им нужно принять решение, им не мешает ничего. В пример приведу уничтожение химического оружия на территории Сирии. Тогда не было никакого юридического механизма, который имел бы правовую почву для подобной акции. Но мир собрался, объединил ресурсы, и это было сделано в очень краткие сроки. Поэтому когда есть желание и воля, не мешает ничего», — отметила она.

По словам М.Захаровой, есть все возможности для того, чтобы передать эти данные. «Для этого даже никаких Конвенций не нужно. Это может быть нота, можно сделать по телефонному разговору на соответствующем уровне, или даже по специальным каналам связи с соответствующими органами, которые занимаются данными вопросами. Берлину мешает лишь отсутствие желания», — заключила она.