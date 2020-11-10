Z Архив новостей новости
5 26 6 1291
Эксклюзив Эха 13:19, 10 ноября 2020

Захарова: Германия отделалась отписками на все запросы России по Навальному

Германия отделалась отписками на все запросы России по возможному отравлению политика, основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Материалы якобы предоставляются кому угодно, кто не участвует вообще никаким образом в этой истории, даже теоретически, но не специализированным органам — таким, как ОЗХО, где все формулы были вымараны. Российской стороне не было предоставлено ровным счетом ничего, что могло быть рассмотрено как некая фактура. То есть все в стиле «highly likely» («с высокой вероятностью»), мол, вы должны поверить нам на слово, что там было химическое отравляющее боевое вещество», — заявила она.

С точки зрения М.Захаровой, если бы эти материалы предоставили российской стороне, «их можно было бы сделать частью той самой досудебной проверки, которая сейчас идет, и соответственно принять остальные процессуальные меры и шаги». «Почему Германия не использует простейший способ разрешить все сомнения? Дайте формулу, дайте материалы, которые вы обнаружили. Если вы не только о них говорите, но и принимаете конкретные решения, в том числе санкционного характера, в отношении целого государства. Что может быть проще — полностью описать вещество, его формулу, результаты анализов и передать это? Наверное, больше вопросов и не будет. По всем этим пунктам Генпрокуратура и сформулировала вопросы, которые в четырех обращениях направила Германии. Мы получили отписку», — подчеркнула представитель МИД.

М.Захарова не считает, что Берлину мешает это сделать некая правовая коллизия. «Когда им нужно принять решение, им не мешает ничего. В пример приведу уничтожение химического оружия на территории Сирии. Тогда не было никакого юридического механизма, который имел бы правовую почву для подобной акции. Но мир собрался, объединил ресурсы, и это было сделано в очень краткие сроки. Поэтому когда есть желание и воля, не мешает ничего», — отметила она.

По словам М.Захаровой, есть все возможности для того, чтобы передать эти данные. «Для этого даже никаких Конвенций не нужно. Это может быть нота, можно сделать по телефонному разговору на соответствующем уровне, или даже по специальным каналам связи с соответствующими органами, которые занимаются данными вопросами. Берлину мешает лишь отсутствие желания», — заключила она.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Америке пора возвращаться к вменяемой политике Парадоксально, но сегодня точно так же и Россия с Америка находятся в определенной противофазе: когда Россия празднует народное единство, причем вполне обоснованно, США расколоты как никогда…

5 125 6 12113 04.11
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Ждем-с Даже Байдену придется прийти в другой мир, и это больше не мир четы Клинтон или иных сторонников «крестовых походов» за «единственно верные» ценности и политические системы. Это все более многополяризирующийся мир. В котором нужно доказывать свою претензию на мировое лидерство, моральное, а не авторитарное, не санкциями, а умением действовать в общем интересе…

5 132 6 13021 07.11
Интервью Разворот (утренний)

Геннадий Зюганов гость: Геннадий Зюганов лидер КПРФ

Эта грязная жириновщина как зловонная жижа растекается не только по Думе – по Красной площади… Поэтому я считаю, что Кадыров правильно защищает – он выступал как верующий человек – свои чувства…

5 150 6 15025 05.11
#слушать 17:11 8читать $скачать HD / SD
Блоги

Сергей Пархоменко журналист

Вашингтон — ровно четыре года спустя Но только четыре года назад — этого не было, а теперь есть. И это сделал Трамп. Мы вчера днем пошли посмотреть на Белый дом и центр Вашингтона. Зрелище жуткое. Все заколочено как под бомбежками…

5 164 6 31506 03.11
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

«Гонка пенсионеров» Но большинство экспертов – и я с ними соглашусь – именно на российском направлении не ожидает серьезных перемен, во всяком случае, в лучшую сторону…

5 80 6 9438 05.11
Блоги

Нателла Болтянская журналист

Дежа-дежа… У меня создается впечатление, что носители правых идей в США сегодня являются преследуемой частью населения. А эти носители не призывают к насилию, хотя их в этом постоянно обвиняют, они не провоцируют беспорядки…

5 181 6 21727 08.11
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Наш Трамп Мы сами придумали и сами поверили в сказку, что какой-то президент Америки станет работать на наши интересны. Никогда такого не будет. И наша судьба решится не в Белом доме…

5 119 6 36338 03.11
Блоги

МИД РФ: О хронологии событий в ситуации вокруг А.Навального У любого стороннего наблюдателя возникает ощущение, что всё происходящее – по-дилетантски срежиссированный спектакль, основным замыслом которого является очередной санкционный «выстрел» в адрес России…

5 235 6 30815 06.11
Блоги

Сергей Марков политолог

Трамп за жесткую борьбу Трамп тогда в 2016 году пошел по жесткому сценарию и победил. Уверен, сейчас он тоже обдумывает такую вероятность идти по жесткому сценарию. А его уговаривают сдаться и не рисковать…

5 45 6 6174 05.11
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Что Гайдар сделал для России Что Гайдар сделал для России Почти три десятилетия назад осенью 1991 года начались реформы, которые создали современную российскую экономику…

5 41 6 5678 06.11
8читать ;смотреть
Блоги

+ «Мы шли впереди, а потом у нас начали отбирать голоса» «Мы шли впереди, а потом у нас начали отбирать голоса» Выступление Дональда Трампа в ходе подведения итогов голосования…

5 115 6 17450 06.11
8читать ;смотреть
Блоги

Алексей Нечаев председатель партии «Новые люди»

Победа мертвых душ: выборы в США как репетиция Госдумы-2021 Не стану рассуждать о перспективах российско-американских отношений, не вижу смысла гадать. Не думаю, что нас ждут кардинальные изменения…

5 33 6 5142 09.11
Блоги

+ В Вашингтоне празднуют победу Байдена В Вашингтоне празднуют победу Байдена Центр города и площадь перед Белым домом перекрыты для автомобильного движения…

5 69 6 11321 07.11
8читать ;смотреть
Блоги

+ Сергей Нарышкин: На серьезном уровне обсуждался вопрос о так называемой «сакральной жертве» Сергей Нарышкин: На серьезном уровне обсуждался вопрос о так называемой «сакральной жертве» Нарышкин отметил, что у СВР нет подтвержденных доказательств участия западных спецслужб в ситуации с Алексеем Навальным…

5 138 6 23538 06.11
8читать ;смотреть
Блоги

+ Заявление Путина о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе Заявление Путина о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения, развёртывается миротворческий контингент Российской Федерации…

5 95 6 17361 05:58
8читать ;смотреть
Новости

Скриншот видео Россия отправила в Нагорный Карабах десантно-штурмовую бригаду, утверждает вице-спикер заксобрания Ульяновской области Отправку российских войск он показал на своей странице в Инстаграме, сопроводив подписью «Кому нужна эта война?»...

5 43 6 29078

Популярное за неделю

Новости

Политобозреватель из Еревана Халатян: Трехстороннее соглашение по Карабаху – поражение РФ и предательство Армении Такое мнение высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» политический обозреватель из Еревана Айк Халатян…

5 23 6 17834
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

На мой взгляд, оба кандидата — Байден и Трамп — были поставлены истеблишментом и медиа в неравноценные условия, потому что крупнейшие американские медиа о Трампе выражались примерно так, как пригожинские помойки о Навальном…

5 158 6 106796 07.11
#слушать 52:13 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Справедливо ли Черчесов не будет вызывать Дзюбу на тренировку национальной команды?
5 28 6 8359 09.11
Блоги

Блог «Новой газеты»

Ночь, день, ночь. Этот текст вы прочтете до конца и наконец наденете маски Желтая стопа, фиолетовая нога. Ему 59 лет, у него нет заболеваний, кроме ковида. Он заболел 9 октября, 14-го его госпитализировали с тяжелой пневмонией, 18-го — острая боль в ноге, несколько дней ждал перевода, а нога умирала…

5 324 6 200577 08.11
Блоги

Илья Яшин политик

+ Трамп проигрывает. Чего России ждать от Байдена? Трамп проигрывает. Чего России ждать от Байдена? Национальный интерес России в том, чтобы строить спокойные и мирные отношения с другими странами, и повышать уровень жизни здесь и сейчас…

5 100 6 132654 04.11
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8846169
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4696696

Сегодня в эфире