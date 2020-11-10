Песков: Главы РФ, Армении, Азербайджана обсудили размещение центра мониторинга с участием Турции за пределами Карабаха

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, вопрос о создании центра мониторинга с участием Турции на территории Азербайджана, но не на территории Нагорного Карабаха, обсуждался, и детали размещения – это предмет отдельных договоренностей, — сказал он на брифинге с журналистами.

«Действительно, шла речь о создании на азербайджанской территории центра мониторинга условий прекращения огня. Это в Азербайджане, и нюансы размещения этого совместного центра мониторинга уже являются предметом отдельной договоренности», — сказал он.

Отвечая на уточняющий вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы», подразумевается ли под словами об азербайджанских территориях районы, удерживаемые Баку в Нагорном Карабахе, Дмитрий Песков сказал: «Нет, это не Карабах».

Во вторник лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно ему полное прекращение огня начинается с 10 ноября.

Российские миротворцы, которые направляются сейчас в Нагорный Карабах для стабилизации обстановки, были готовы к таким событиям, — заявил в эфире телеканала РБК военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Владимир Путин сегодня на открытии саммита Шанхайской организации сотрудничества выразил надежду, что удастся установить долгосрочный мир в Нагорном Карабахе.