Во всём мире началась продажа новой детской книги Джоан Роулинг «Икабог»

Более десяти лет назад так называемая «мама Гарри Поттера» придумала сказку для своих детей, а весной чтобы поддержать в карантине и детей, и родителей , выложила сказку в Сеть. В изданную книгу вошли также 34 иллюстрации победителей конкурса, в котором участвовали дети от 7 до 12 лет, одной из победительницей которого стала девочка из Элисты Эвита Мучкинова, ее иллюстрации также помещены в издании. Книга вышла на многих языках — на русском, английском, упрощенном китайском, французском, немецком, итальянском, испанском и португальском. «Икабок» — добрая, захватывающая сказка Роулинг о страшном монстре и жителях сказочной страны Корнукопии, о невероятных приключениях и о надежде, которая остается не смотря ни на что. Как рассказывает писательница, эта сказка — не совсем сказка, является фаворитом её детей, среди всех иных, придуманных и рассказанных им на ночь.

Книга Джоан Роулинг издана в бумажном, электронном и аудиоформате.