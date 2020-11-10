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13:04, 10 ноября 2020

Политик Алексей Навальный выиграл очередное разбирательство против России в Европейском суде по правам человека

Оппозиционер жаловался на незаконные действия при задержании во время протестов на Болотной площади 6 мая 2012 года. В частности, он говорил, что сотрудники полиции применили физическую силу, а также дали ложные показания, которые привели к административному аресту. Как передает агентство «Интерфакс», в пользу Навального ЕСПЧ взыскал 8,5 тысяч евро в качестве возмещения морального вреда. По мнению суда в Страсбурге, в отношении политика были нарушены сразу несколько статей Конвенции по правам человека: о запрете на бесчеловечное обращение, праве на личную неприкосновенность и на справедливое судебное разбирательство, а также на свободу собраний. Вместе с Навальным компенсацию получит еще один участник акции на Болотной Вадим Гунько – в его пользу с России ЕСПЧ взыскал 7,5 тысяч евро.

Обращение в Европейский суд по правам человека Навальный подавал еще восемь лет назад.



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