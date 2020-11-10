Трехстороннее заявление по Нагорному Карабаху не содержит положение о присутствии турецких военных на территории этого региона. Таким образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что турецкие миротворцы будут размещены в Карабахе наряду с российскими.

«Об этом нет ни слова в тексте заявления, который был опубликован. Об этом не договаривались стороны. Пребывание турецких солдат в Карабахе не было согласовано», — сказал Песков.

На вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы», нужно ли какое-то дополнительное соглашение с участием Турции, Дмитрий Песков сказал: «А зачем? Не понимаю вопроса». Лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно ему полное прекращение огня начинается с 10 ноября.

Песков уточнил также, что в заявлении трех лидеров не обговаривается статус Нагорного Карабаха.

Россия разместит в Нагорном Карабахе около двух тысяч военнослужащих.

Президент должен согласовать с Советом Федераций отправку миротворцев в Нагорный Карабах, однако в данной ситуации это невозможно было сделать оперативно. Об этом «Эху Москвы» рассказал заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Лукин.

Миротворческую миссию в Нагорном Карабахе будут выполнять только высококвалифицированные солдаты-контрактники. Об этом сообщил командир взвода отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа Алексей Бутенко.

В общей сложности Россия направила почти 2 тысячи миротворцев в Нагорный Карабах. Первые служащие уже прибыли в непризнанную республику.