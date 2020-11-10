Бразилия приостановила испытания китайской вакцины от коронавируса

Решение принято, предположительно, из-за смерти участника тестирования.

О неблагоприятном инциденте в ходе клинических испытаний вакцины китайского производителя первым сообщило Bloomberg. Агентство не уточнило, идет ли речь о летальном исходе, но подобная классификация присваивается обычно в случае гибели или смертельных побочных эффектах.

Национальное агентство наблюдения за здоровьем еще не решило, следует ли продолжать исследования на тысячах добровольцев. Однако сейчас испытания приостановлены. При этом местный институт, который сотрудничает с разработчиком вакцины, китайской Sinovac, удивлен решением властей. Волонтер действительно умер в ходе тестирования, но гибель не связана с вакциной, заверил директор учреждения.

Официальный Пекин отрицает связь между гибелью участника испытаний и препаратом. В МИД КНР при этом ссылаются на заявления бразильских медиков.

Испытания китайской вакцины сейчас проводят также Индонезия и Турция.