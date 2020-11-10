Захарова разъяснила основания для запросов по Навальному, направленных Германии

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова разъяснила основания для запросов по инциденту с возможным отравлением политика Алексея Навального, которые были направлены Германии в рамках Европейской конвенции 1959 года о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Дипломат привела аргументы в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Как напомнила М.Захарова, ранее Алексей Венедиктов указал, что Россия не может взаимодействовать или требовать от Германии сотрудничества и контактов по Конвенции 1959 года по уголовным вопросам из-за отсутствия уголовного дела по факту отравления Навального.

При этом представитель МИД подчеркнула, что «Конвенция 1959 года не указывает конкретную стадию, на которой может осуществляться межгосударственное взаимодействие». «В статье 1 этой Конвенции предусмотрено сотрудничество в рамках судопроизводства в отношении преступлений, наказуемых в соответствии с законодательством сторон», — добавила М.Захарова.



Она также обратила внимание, что к конвенциям всегда прилагаются пояснительные документы, которые отвечают на вопросы, подобные вопросу Венедиктова. «Как указано в пояснительном докладе ко второму протоколу Конвенции 1959 года: «Всегда существовало понимание, что Конвенция применяется на всех стадиях производства». Это ответ на претензию Венедиктова. Поэтому противоречий в связи с направлением запроса немецкой стороне на стадии проведения проверочных мероприятий по произошедшему случаю не просматривается. Это мнение экспертов-международников», — уточнила М.Захарова.

Она пояснила, что «проверка сообщения о преступлении, предусмотренная главой 19 УПК РФ, является одной из досудебных стадий уголовного производства». «До возбуждения уголовного дела органами предварительного расследования должны быть установлены определенные поводы и основания для принятия соответствующего процессуального решения. Это статья 140 УПК. В данном случае поводом для проверки являлось сообщение о госпитализации российского гражданина», — отметила М.Захарова.

Она добавила, что в своих заявлениях МИД основывается на мнении российских правоохранительных органов, которые предоставляют ведомству фактический материал. «Но в данном случае речь идет о международных документах, поэтому я себе позволила обратиться к экспертам за дополнительными разъяснениями», — заключила М.Захарова.