Захарова: Говорить и оценивать случай со сбитым российским вертолетом в Карабахе можно будет после расследования

Официальный представитель МИД России считает, что говорить и оценивать инцидент со сбитым российским вертолетом над территорией Нагорного Карабаха азербайджанской стороной можно будет только после расследования. Об этом она заявила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«По этому вопросу вчера было сделано заявление МИД РФ, которое является ответом на соответствующее заявление МИД Азербайджана относительно трагического инцидента. Как было сказано азербайджанской стороной, это было случайно. Мы считаем, что должно быть проведено оперативное расследование. И когда оно будет завершено, можно будет говорить о том, каким образом это имело место быть и что послужило причиной», — сказала М.Захарова.

По словам официального представителя, в МИД РФ отреагировали только на то, что азербайджанская сторона признала этот факт.

МИД Азербайджана извинился перед РФ за трагедию и сообщил, что готов выплатить ей «соответствующую» компенсацию.