В полдень начнется 26-ая церемония награждения национальной театральной премией «Золотая маска»

Запланированная ранее церемония награждение в концертном зале «Зарядье» на 30 октября пройдет сегодня в онлайн режиме со сцены академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Фестиваль «Золотая маска» в этом году стал осенним из-за коронавируса. Спектакли, номинанты, работа жюри перенесена была на сентябрь-октябрь. Как отмечают организаторы фестиваля, учитывая резко возросшее число заболевших вирусом Covid-19 и желая предотвратить дополнительные риски для здоровья коллег, партнеров, друзей и приглашенных на церемонию – учредитель премии Союз театральных деятелей совместно с дирекцией «Золотой маски» принял решение о переводе вручения премии в он-лайн режим. «Мы очень хотим завершить фестиваль, назвав имена лауреатов, вручив им заслуженные «Маски» — виртуально, а затем реально» считают организаторы премии.

Он-лайн трансляция церемонии награждения будет доступна в прямом эфире на портале «Рамблер» не только для номинантов, но и для всех заинтересованных зрителей. «Золотую маску вручают с 1993-го года.