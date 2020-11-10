Суточный прирост заболевших коронавирусом в России, по сравнению с предыдущим днем, немного снизился

Однако он все равно почти достиг 21 тысячи человек.

Лидером по числу заразившихся традиционно остается Москва – правда, по сравнению с предыдущим днем, когда был поставлен максимум с начала эпидемии, в столице на этот раз выявлено примерно 5 тысяч 900 новых случаев. В Санкт-Петербурге, напротив, рост этого показателя – уже почти до 1,5 тысяч заболевших. В Подмосковье – чуть менее 700, следом по приросту идут Нижегородская и Архангельская области, а также Красноярский край и Карелия. Выздоровели за сутки, по данным оперативного штаба, свыше 15,5 тысяч человек, а умерли 368. Из них в Москве скончались 68 человек, а еще 62 – в Санкт-Петербурге.

Увеличилось на этом фоне и число тех заболевших коронавирусом, кто попадает в больницы. По крайней мере, в Москве. Как передает агентство «Интерфакс», за сутки в столице были госпитализированы свыше 1,5 тысяч человек с COVID-19. На протяжении последних дней этот показатель составлял около 1 тысячи 100 человек.

Общий показатель заболеваемости коронавирусом в России превысил 1 млн 817 тысяч человек.