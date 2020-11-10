Суд Московского района Минска арестовал обозревателя «МБХ медиа» Романа Попкова на 15 суток. В интервью радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор МБХ Медиа Вероника Куцылло назвала решение суда неправомерным.

Романа Попкова признали виновным в участии в несанкционированной акции 11октября у стелы «Минск — город-герой».

«Я считаю решение суда Московского района Минска совершенно неправомерным. Это совершенно неправомерно, это препятствование деятельности журналиста, и это недопустимо», — сказала В.Куцылло.

По словам главного редактора МБХ, обозреватель издания Роман Попков работает в Белоруссии сначала октября, освещает происходящие в стране события.

«За этот период написана масса статей на сайт. Он журналист известный в России. Судье все это было известно. Сам Роман выступал по видеосвзяи, и объяснил что не принимал участие в митингах и акциях, а работал как корреспондент. Но на судью это никак не подействовало, и они решили его арестовать на 15 суток», — отметила она.

Как сказала В.Куцылло, редакция постоянно находится на связи с российским консульством в Минске, однако они ничего не смогли сделать, поскольку о дате суда им не сообщили.

«Заседание суда прошло без присутствия представителей консульства. У Романа естественно есть адвокат, и мы будем опротестовывать это решение, как сможем. Я очень надеюсь, что МИД РФ продолжит выполнять свои обязанности, прописанные в законах по защите граждан РФ, попавших в такие ситуации за рубежом. И я очень надеюсь, что Роману не придется сидеть все эти 15 суток», — отметила она.

В.Куцылло также отметила, что в любом случае после освобождения редакция будет возвращать своего журналиста в Россию.