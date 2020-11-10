Захарова: В урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе будут участвовать исключительно российские миротворцы

В урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе будут участвовать исключительно российские миротворцы, — заявила в эфире «Эха Москвы» официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Захарова добавила, что заявление лидеров Азербайджана, Армении и России по Карабаху будет опубликовано в ближайшее время. Утверждается, что в этом документе описан статус Нагорного Карабаха.

Между тем, президент Азербайджана Ильхам Алиев это не подтверждает.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян утверждает, что другого пути решения конфликта не было и подписание соглашения стало вынужденной мерой.