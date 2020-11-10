Захарова: В заявлении России, Азербайджана и Армении определен статус Нагорного Карабаха

В заявлении России, Азербайджана и Армении определен статус Нагорного Карабаха. Об этом сказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Этот вопрос уже описан в этом заявлении, осталось только дождаться совсем немного, чтобы все с этим заявлением ознакомились. Позвольте в данном случае не заниматься его пересказом. В ближайшее время мы его прочитаем, и все вопросы будут сняты», — сказала она.

По словам М.Захаровой, достигнуто соглашение о развертывании вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, вдоль коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией, миротворческого контингента Российской Федерации.

«В заявлении четко сказано, что Азербайджан и Армения останавливаются на занятых ими позициях. Затем в заявлении имеются детали по дальнейшим шагам сторон», — сказала она.

Ранее лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно ему полное прекращение огня начинается с 10 ноября.