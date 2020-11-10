Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что заключил мирное соглашение с Азербайджаном после неоднократных просьб армянских военных. По его словам, армия говорила, что надо остановиться – есть определенные проблемы, ресурсы для их решения исчерпаны. Армения оказалась в ситуации, когда альтернативы подписанию соглашения не было, — добавил Пашинян.

В Ереване после подписания соглашения начались протесты. Недовольные ворвались в здание правительства и парламента. Спикер парламента Арарат Мирзоян попал в больницу после избиения.