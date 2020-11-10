Захарова: В Нагорном Карабахе будут размещены только российские миротворцы

В Нагорном Карабахе будут размещены только российские миротворцы, — заявила в эфире «Эха Москвы» официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что миротворческая миссия будет совместной, российской и турецкой, однако это не отражено в соглашении, которое подписали руководители Армении, Азербайджана и России. Захарова добавила, что заявление трех руководителей по Карабаху будет опубликовано в ближайшее время и распространено, в том числе, на международных площадках.

Захарова добавила, что в этом документе описан статус Нагорного Карабаха.