Захарова: В Нагорном Карабахе будут размещены только российские миротворцы

Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе будут размещены только российские миротворцы.



«Хотела бы обратить внимание на миротворческие силы. Речь идет о миротворческих силах РФ. Когда будет опубликован текст заявления, ни у кого не останется сомнений. Я хотела бы обратить внимание на заявление президента России, которое опубликовано на сайте Кремля, что речь идет о российских миротворцах вдоль линии Нагорного Карабаха», — сказала она.

Ранее лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно ему полное прекращение огня начинается с 10 ноября.