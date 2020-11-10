По словам Захаровой, Турция поддержала заявление по Карабаху лидеров РФ, Азербайджана и Армении

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Турция поддержала заявление по Карабаху лидеров РФ, Азербайджана и Армении. Об этом она сказала в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Сейчас происходят интенсивные контакты министров иностранных дел России Лаврова и его коллег. Только что состоялся телефонный разговор с главой министерства Турции. Турецкая сторона поддержала принятое вчера заявление тремя странами. И главы министерств обменялись мнениями о дальнейших шагах, которые необходимо предпринять в данном случае», — сказала она.

М.Захарова обратила внимание, «что это не единственные контакты, которые будут по линии министерства иностранных дел».