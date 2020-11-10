Захарова: Заявление Путина, Алиева и Пашиняна о прекращении войны в Карабахе будет опубликовано в ближайшее время

Заявление о прекращении войны в Карабахе, подписанное тремя глава государств – Армении, России и Азербайджана, будет опубликовано в ближайшее время. Об этом сказала в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«По заявлению президента было сказано, что подписано заявление (а не соглашении, как называли в СМИ), в котором объявляется о прекращении огня.

Это заявление будет опубликовано. В сети гуляют тексты, но не могу их подтвердить. Могу только сказать, что в скором времени будет опубликовано само заявление», — сказала М.Захарова.

Она подчеркнула, что документ подписан главами трех государств. М.Захарова добавила, что заявление будет распространено на международных площадках.