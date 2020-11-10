Научный журналист Ирина Якутенко: Вакцина Pfizer и BioNTech скорее всего быстро получит разрешение на производство

Вакцина Pfizer и BioNTech скорее всего быстро получит разрешение на производство и до конца года может начаться вакцинация группы риска. Такое мнение высказала в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» молекулярный биолог, научный журналист Ирина Якутенко.

«Все с большой надеждой все-таки смотрят на немецкую вакцину. Пфайзер пока не опубликовали статью, но обещали. Но они предоставили отчеты о первых стадиях испытаний этой вакцины, и они очень впечатляющие. Это успех. Эта вакцина должна работать очень хорошо на людях. Думаю, им дадут быстро разрешение (на производство). И до конца года может начаться вакцинация групп риска», — сказала она.

При этом И.Якутенко отметила, что до конца ноября компании продолжат накапливать данные по испытанию вакцины, и только после этого документы будут переданы для получения разрешения экстренного использования.

В случае с российской вакциной, как отметила биолог, регистрация была первична, и только потом началась третья фаза испытаний.

У нас в России очень творчески подошли к вакцине. Она была зарегистрирована без испытаний третьей фазы испытаний. Только по итогам первых двух. После этого была получена регистрация, и начались пострегистрационные испытания, которые дефакто представляют собой 3-ю фазу. И она еще не закончена, и испытания продолжаются. Данные есть, но не опубликованы еще. Пфайзер обогнал, потому что у них накопились данные по испытаниям этой вакцины", — рассказала она.

Несмотря на наличие отечественных вакцин, по мнению И.Якутенко, российские компании готовы производить импортные вакцины.

«Они уже получили лицензии на производство всех вакцин других стран, и ждут разрешения, чтобы наладить их производство. Я думаю, что у нас не будет проблем с импортной вакциной. Закупки будут, если что-то с производством случится. Все чиновники надеются на «Спутник», но не исключают производство и зарубежных вакцин», — отметила И.Якутенко.

Немецкая биоинженеринговая компания BioNTech и американский партнер Pfizer объявили об успешном прохождении разрабатываемой ими вакцины от коронавируса третьей фазы клинических испытаний, которая показала эффективность более чем 90%. Уже в ноябре они намерении в США подать запрос на регистрацию вакцины.