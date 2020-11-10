Z Архив новостей новости
5 3 6 857
Эксклюзив Эха 11:10, 10 ноября 2020

Научный журналист Ирина Якутенко: Вакцина Pfizer и BioNTech скорее всего быстро получит разрешение на производство

Вакцина Pfizer и BioNTech скорее всего быстро получит разрешение на производство и до конца года может начаться вакцинация группы риска. Такое мнение высказала в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» молекулярный биолог, научный журналист Ирина Якутенко.

«Все с большой надеждой все-таки смотрят на немецкую вакцину. Пфайзер пока не опубликовали статью, но обещали. Но они предоставили отчеты о первых стадиях испытаний этой вакцины, и они очень впечатляющие. Это успех. Эта вакцина должна работать очень хорошо на людях. Думаю, им дадут быстро разрешение (на производство). И до конца года может начаться вакцинация групп риска», — сказала она.
При этом И.Якутенко отметила, что до конца ноября компании продолжат накапливать данные по испытанию вакцины, и только после этого документы будут переданы для получения разрешения экстренного использования.

В случае с российской вакциной, как отметила биолог, регистрация была первична, и только потом началась третья фаза испытаний.

У нас в России очень творчески подошли к вакцине. Она была зарегистрирована без испытаний третьей фазы испытаний. Только по итогам первых двух. После этого была получена регистрация, и начались пострегистрационные испытания, которые дефакто представляют собой 3-ю фазу. И она еще не закончена, и испытания продолжаются. Данные есть, но не опубликованы еще. Пфайзер обогнал, потому что у них накопились данные по испытаниям этой вакцины", — рассказала она.

Несмотря на наличие отечественных вакцин, по мнению И.Якутенко, российские компании готовы производить импортные вакцины.

«Они уже получили лицензии на производство всех вакцин других стран, и ждут разрешения, чтобы наладить их производство. Я думаю, что у нас не будет проблем с импортной вакциной. Закупки будут, если что-то с производством случится. Все чиновники надеются на «Спутник», но не исключают производство и зарубежных вакцин», — отметила И.Якутенко.

Немецкая биоинженеринговая компания BioNTech и американский партнер Pfizer объявили об успешном прохождении разрабатываемой ими вакцины от коронавируса третьей фазы клинических испытаний, которая показала эффективность более чем 90%. Уже в ноябре они намерении в США подать запрос на регистрацию вакцины.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Америке пора возвращаться к вменяемой политике Парадоксально, но сегодня точно так же и Россия с Америка находятся в определенной противофазе: когда Россия празднует народное единство, причем вполне обоснованно, США расколоты как никогда…

5 124 6 12008 04.11
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Ждем-с Даже Байдену придется прийти в другой мир, и это больше не мир четы Клинтон или иных сторонников «крестовых походов» за «единственно верные» ценности и политические системы. Это все более многополяризирующийся мир. В котором нужно доказывать свою претензию на мировое лидерство, моральное, а не авторитарное, не санкциями, а умением действовать в общем интересе…

5 132 6 12924 07.11
Интервью Разворот (утренний)

Геннадий Зюганов гость: Геннадий Зюганов лидер КПРФ

Эта грязная жириновщина как зловонная жижа растекается не только по Думе – по Красной площади… Поэтому я считаю, что Кадыров правильно защищает – он выступал как верующий человек – свои чувства…

5 149 6 14707 05.11
#слушать 17:11 8читать $скачать HD / SD
Блоги

Сергей Пархоменко журналист

Вашингтон — ровно четыре года спустя Но только четыре года назад — этого не было, а теперь есть. И это сделал Трамп. Мы вчера днем пошли посмотреть на Белый дом и центр Вашингтона. Зрелище жуткое. Все заколочено как под бомбежками…

5 163 6 31119 03.11
Блоги

Кусок эфира

Александр Кынев: Я абсолютно уверен, что нас это всё тоже ждет Мы привыкли, что у нас есть трудовая миграция из Центральной Азии, из регионов Северного Кавказа. И вроде как это не вызывает никаких вопросов. Но ведь время пройдет. Посмотрите на уровень рождаемости…

5 86 6 41287 03.11
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

«Гонка пенсионеров» Но большинство экспертов – и я с ними соглашусь – именно на российском направлении не ожидает серьезных перемен, во всяком случае, в лучшую сторону…

5 80 6 9409 05.11
Блоги

Нателла Болтянская журналист

Дежа-дежа… У меня создается впечатление, что носители правых идей в США сегодня являются преследуемой частью населения. А эти носители не призывают к насилию, хотя их в этом постоянно обвиняют, они не провоцируют беспорядки…

5 180 6 21599 08.11
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Наш Трамп Мы сами придумали и сами поверили в сказку, что какой-то президент Америки станет работать на наши интересны. Никогда такого не будет. И наша судьба решится не в Белом доме…

5 119 6 36207 03.11
Блоги

МИД РФ: О хронологии событий в ситуации вокруг А.Навального У любого стороннего наблюдателя возникает ощущение, что всё происходящее – по-дилетантски срежиссированный спектакль, основным замыслом которого является очередной санкционный «выстрел» в адрес России…

5 235 6 30792 06.11
Блоги

Сергей Марков политолог

Трамп за жесткую борьбу Трамп тогда в 2016 году пошел по жесткому сценарию и победил. Уверен, сейчас он тоже обдумывает такую вероятность идти по жесткому сценарию. А его уговаривают сдаться и не рисковать…

5 45 6 6170 05.11
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Что Гайдар сделал для России Что Гайдар сделал для России Почти три десятилетия назад осенью 1991 года начались реформы, которые создали современную российскую экономику…

5 38 6 5652 06.11
8читать ;смотреть
Блоги

+ «Мы шли впереди, а потом у нас начали отбирать голоса» «Мы шли впереди, а потом у нас начали отбирать голоса» Выступление Дональда Трампа в ходе подведения итогов голосования…

5 114 6 17365 06.11
8читать ;смотреть
Блоги

+ В Вашингтоне празднуют победу Байдена В Вашингтоне празднуют победу Байдена Центр города и площадь перед Белым домом перекрыты для автомобильного движения…

5 69 6 11293 07.11
8читать ;смотреть
Блоги

+ Сергей Нарышкин: На серьезном уровне обсуждался вопрос о так называемой «сакральной жертве» Сергей Нарышкин: На серьезном уровне обсуждался вопрос о так называемой «сакральной жертве» Нарышкин отметил, что у СВР нет подтвержденных доказательств участия западных спецслужб в ситуации с Алексеем Навальным…

5 138 6 23421 06.11
8читать ;смотреть
Блоги

Андрей Илларионов экономист

Две Америки Это взрослые белые христиане, неоднократно голосовавшие на выборах; служившие в армии; а избиратели Байдена – менее опытные граждане, среди которых распространены иждивенческие настроения…

5 80 6 14087 09.11
Блоги

+ Заявление Путина о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе Заявление Путина о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения, развёртывается миротворческий контингент Российской Федерации…

5 61 6 11698 05:58
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

Политобозреватель из Еревана Халатян: Трехстороннее соглашение по Карабаху – поражение РФ и предательство Армении Такое мнение высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» политический обозреватель из Еревана Айк Халатян…

5 24 6 11780
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Люди изобрели способ сплетения руками этих сидячих, чтобы кто-нибудь от нахлынувшей дурноты не упал бы со стула. Но если падают, то падают все вместе. Так что мы видим — некоторое единство в России сегодня достигнуто…

5 44 6 104960 04.11
#слушать 50:06 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Справедливо ли Черчесов не будет вызывать Дзюбу на тренировку национальной команды?
5 29 6 7940 09.11
Блоги

Блог «Новой газеты»

Ночь, день, ночь. Этот текст вы прочтете до конца и наконец наденете маски Желтая стопа, фиолетовая нога. Ему 59 лет, у него нет заболеваний, кроме ковида. Он заболел 9 октября, 14-го его госпитализировали с тяжелой пневмонией, 18-го — острая боль в ноге, несколько дней ждал перевода, а нога умирала…

5 324 6 198058 08.11
Блоги

Илья Яшин политик

+ Трамп проигрывает. Чего России ждать от Байдена? Трамп проигрывает. Чего России ждать от Байдена? Национальный интерес России в том, чтобы строить спокойные и мирные отношения с другими странами, и повышать уровень жизни здесь и сейчас…

5 100 6 132296 04.11
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8846093
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4696609

Сегодня в эфире