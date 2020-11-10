Ситуация с коронавирусом в России продолжает ухудшаться

Во многих регионах бьются печальные рекорды заболеваемости и смертности, а также вступают в силу новые ограничения.

Новый антирекорд по числу заболевших коронавирусом зафиксирован в Якутии. Где было выявлено 207 заболевших за сутки. Уже почти неделю в республике ежедневно подтверждается более 200 новых случаев заражения COVID-19. При этом растет количество тяжелых форм заболевания.

Власти Сахалинской области во вторник ввели на территории региона обязательный режим самоизоляции для пожилых граждан старше 65 лет и островитян с хроническими заболеваниями.

Между тем в столичной мэрии заявили, что в городе не планируют приостанавливать строительные и ремонтные работы из-за коронавируса. Власти Москвы держат на особом контроле эпидемиологическую ситуацию на стройках. Об этом сообщил ТАСС заммэра столицы Андрей Бочкарев.

Темпы распространения коронавируса продолжают расти во всем мире. Всемирная организация здравоохранения сообщила об очередном максимуме по числу заболевших за сутки – почти 678 тысяч человек.