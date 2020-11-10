Мосгорсуд отменил решение об отказе продлевать испытательный срок Егору Жукову, осужденному ранее на три года условно по делу о беспорядках в Москве.



В октябре Кунцевский суд отказался продлевать испытательный срок Жукову, хотя на этом настаивала ФСИН. Теперь дело снова возвращается в кунцевский суд для повторного рассмотрения в другом составе, — сообщает «Интерфакс».