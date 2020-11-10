Премьер Армении заявляет о продолжении боевых действий в Нагорном Карабахе, несмотря на заключение мира

По его словам, подписать документ его убедили военные республики. В Ереване этой ночью противники перемирия разгромили здание правительства. Между тем Россия в рамках достигнутых с Арменией и Азербайджаном договоренностей направила в регион десять самолетов с миротворцами и военной техникой.

Остановиться, в том числе из-за исчерпания ресурса и отсутствия перспектив Пашиняна просили вооруженные силы Армении. Премьер заявил о проблемах с мобилизацией населения, которое оказалось не готово к участию в боевых действиях и быстро теряет боеспособность. Альтернативы принятию перемирия не было, сказал глава правительства в ходе прямой видеосвязи на своей странице в Фейсбуке.

Подписание соглашения, по которому часть территорий Карабаха, в том числе ключевой город Шуша переходит под контроль Азербайджана, стало неожиданностью для президента Армении. Армен Саркисян заявил, что в каких-либо обсуждениях он не участвовал. Генштаб и Минобороны в свою очередь попросили граждан воздержаться от деструктивных действий.

Анкара между тем поздравила Баку с подписанием соглашения, о чем утром заявил глава МИД Азербайджана. Он рассказал Турции об условиях трехстороннего соглашения с Россией. Документ предусматривает присутствие около двух тысяч российских миротворцев в зоне конфликта на ближайшие пять лет.

Пашинян ранее заявил, что остается в Армении и продолжает исполнять обязанности премьера.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не может оправдывать подписание соглашения безвыходностью ситуации в Нагорном Карабахе. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал политический обозреватель из Еревана Айк Халатян.

Он добавил, что у России не получится оправдать свое решение, мировое сообщество все равно будет расценивать эти действия как слабость страны.

Никол Пашинян вряд ли сможет удержаться на своем посту после подписания мирного соглашение. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал политолог, эксперт по странам СНГ Аркадий Дубнов. Он при этом отметил, что это не означает, что политическая карьера Пашиняна окончена.

Дубнов также заметил, что Армения могла бы полностью лишиться Нагорного Карабаха, если бы не это соглашение