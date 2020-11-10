В Бразилии на заключительном этапе испытаний приостановлено тестирование вакцины «Коронавак» китайской компании

В Бразилии на заключительном, третьем этапе испытаний приостановлено тестирование вакцины «Коронавак» китайской компании, — сообщает Bloomberg. Как объявили власти, в ходе испытаний возник серьезный инцидент. При этом подробности не приводятся.

Ранее немецкая компаний BioNTech и американская Pfizer объявили о завершении третьей фазы исследований вакцины от коронавируса. Ее эффективность – более 90%. До конца года компания планирует произвести 50 миллионов доз вакцины, а в будущем году еще более миллиарда.

На фоне этих новостей акции программы Зумм обвалились на 20%, бумаги Нетфликс подешевели более чем на 4,5%.