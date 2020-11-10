Десять самолетов с российскими миротворцами вылетели в Нагорный Карабах

В регионе будет размещено около двух тысяч российских военнослужащих.

Сегодня ночью лидеры Армении. Азербайджана и России объявили о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

В Армении соглашение считают уступкой. Минувшей ночью в Ереване недовольные разгромили здание правительства.

Невероятно болезненными для армянского народа назвал условия мирового соглашения премьер республики Никол Пашинян. Армения должна вернуть Азербайджану так называемый карабахский пояс безопасности, под контроль Баку переходит значимый для обеих сторон город Шуша.

Пашинян подчеркнул, что это не победа и не поражение, но лучший шаг в сложившейся ситуации. Под заявлением главы правительства на его странице в Фейсбуке появились тысячи гневных комментариев и обвинений в предательстве национальных интересов. Рассерженные жители Еревана уже после полуночи высыпали на улицы и вскоре ворвались в здание кабинета министров, разгромив, в том числе зал заседаний. Избит спикер парламента. Пашинян позже добавил, что из его резиденции украли личные вещи. При этом он не собирается покидать страну и продолжит работу.

Президент Азербайджана этой же ночью обратился к нации, назвав перемирие победой и точкой в решении конфликта. В регион уже вылетели порядка десяти транспортных самолетов из Ульяновска с российскими миротворцами и техникой. Срок их пребывания – пять лет. Ильхам Алиев при этом заявил об участии в миротворческой миссии турецких сил, хотя в подписанном соглашении об этом нет ни слова.

Численность российского миротворческого контингента составит около двух тысяч военнослужащих.