Польская нефтегазовая компания: Газпром хочет поднять цену на российский газ, поставляемый в Польшу

Речь идет о поставках российского природного газа в Польшу по Ямальскому контракту. В соответствии с договором, каждая сторона раз в три года может выступить за пересмотр условий контракта. Польская государственная нефтегазовая компания воспользовалась своим правом в начале ноября, предложив снизить цену на газ. В ответ Газпром подал заявку увеличить цену.



Контракт между польскими газовиками и «Газпромом» предусматривает поставки почти 10 млрд кубометров газа ежегодно, и действует до 2022 года.



В марте польская сторона выиграла спор с «Газпромом» о пересмотре цен на поставки с ноября 2014 года. Разбирательство длилось 5 лет. В итоге Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» вернуть польской компании около $1,5 млрд. Что и было сделано российской стороной в конце июня.

Ранее в Польше заявили, что после 2022 года не станут продлевать контракт с Газпромом.